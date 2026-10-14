<b>STOL: Es sind sehr bewegte Zeiten für den Handel und den Dienstleistungsbereich: Wie würden Sie die derzeitige Lage beschreiben?<\/b><BR \/>Barbara Thaler: Tirols Wirtschaft hält derzeit ihr Niveau, aber der Druck auf die Betriebe nimmt spürbar zu. Der Geschäftsklimawert liegt mit 18 Punkten zwar auf Vorjahresniveau, gerade im Handel machen sich aber hohe Beschaffungskosten, schwache Nachfrage und der Druck auf die Margen bemerkbar. Auch bei den Dienstleistungen ist die Stimmung verhalten. Stabilität dürfen wir daher nicht mit Entwarnung verwechseln – der Blick nach vorne ist getrübt.<BR \/><BR \/><b>STOL: Innenstädte und Ortszentren sind die Heimat des Handels: Welche Rolle spielen heute noch ortsrelevante Tätigkeiten wie eben der stationäre Einzelhandel (neben Gastronomie oder Dienstleistungen) in der Entwicklung unserer Ortszentren, Städte und Dörfer?<\/b><BR \/>Thaler: Der stationäre Handel bringt Leben in unsere Orts- und Stadtzentren. Wo Menschen einkaufen, profitieren auch Gastronomie, Dienstleistungen und andere Angebote. Er schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung direkt vor Ort. Gerade das Zusammenspiel unterschiedlicher Angebote macht Zentren attraktiv und sorgt dafür, dass Menschen gerne kommen und bleiben.<BR \/><BR \/><b>STOL: Was braucht es, um lebendige und attraktive Innenstädte und Ortszentren zu erhalten und vor allem weiterzuentwickeln?<\/b><BR \/>Thaler: Zuallererst brauchen Betriebe Rahmenbedingungen, unter denen sich wirtschaftliches Arbeiten lohnt – von leistbaren Flächen und guter Erreichbarkeit bis zur Möglichkeit, sich am Standort weiterzuentwickeln. Genauso wichtig ist das Zusammenspiel von Gemeinden, Vermietern, Betrieben und Konsumenten. Sehr bewährt haben sich dabei aktive Orts- und Stadtmarketings. Lebendige Zentren entstehen dort, wo viele gemeinsam Verantwortung für den Standort übernehmen.<BR \/><BR \/><b>STOL: Welche Rolle spielt dabei das digitale Zeitalter?<\/b><BR \/>Thaler: Internationale Online-Plattformen sind zweifellos eine starke Konkurrenz. Aber der stationäre Handel hat Stärken, die sich nicht einfach ins Internet verlagern lassen: persönliche Beratung, Produkte erleben und vor allem die Nähe zum Kunden. Erfolgreich wird sein, wer das Beste aus beiden Welten verbindet: die Qualität und Persönlichkeit vor Ort mit digitaler Sichtbarkeit und einem professionellen Online-Angebot.<BR \/><BR \/><b>STOL: Wie wird sich das Konsumverhalten weiterentwickeln?<\/b><BR \/>Thaler: Aktuell ist die Kaufbereitschaft gedämpft. Das zeigt auch die aktuelle Konsumentenbefragung der WK Tirol: 40 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler verschieben Konsumwünsche zwischen 500 und 1.000 Euro auf unbestimmte Zeit, bei größeren Anschaffungen halten nur vier Prozent den Zeitpunkt für günstig. Wie rasch sich das verbessert, hängt stark von allgemeiner Teuerung, wirtschaftlicher Sicherheit und Vertrauen ab. <BR \/><BR \/><b>STOL: Thema Arbeitskräftemangel: Wie kann Nachwuchs für diesen Bereich motiviert werden? Und ist ein Unternehmertum noch attraktiv?<\/b><BR \/>Thaler: Nachwuchs gewinnt man, wenn junge Menschen sehen, welche Chancen Handel und Dienstleistungen bieten: von einer hochwertigen und abwechslungsreichen Ausbildung über vielfältige Karrierewege bis hin zur Selbstständigkeit. Der Wille, selbst etwas aufzubauen, ist in Tirol ungebrochen: Im ersten Halbjahr 2026 wurden 1.930 Unternehmen gegründet, um 13,7 Prozent mehr als im Vorjahr. An Unternehmergeist fehlt es also nicht – entscheidend ist, dass wir ihn nicht mit immer neuen Hürden ausbremsen. Wer gründet und Verantwortung übernimmt, braucht weniger Bürokratie und verlässliche Rahmenbedingungen. Vorgaben wie die neue EU-Verpackungsverordnung gehen genau in die falsche Richtung.<BR \/><BR \/><b>STOL: In Südtirol, aber auch in Tirol sind viele Klein- und vor allem Familienbetriebe tätig. Haben diese noch eine Überlebenschance?<\/b><BR \/>Thaler: Ja, absolut. Gerade kleine und familiengeführte Betriebe haben Stärken, die sich nicht beliebig digitalisieren oder durch internationale Plattformen ersetzen lassen: persönliche Beratung, verlässliches Service, Nähe zu den Kunden und rasche, individuelle Lösungen. Diese Qualität und Handschlagmentalität werden weiterhin gefragt sein. Familienbetriebe denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Damit sie diese Verantwortung auch künftig übernehmen können, müssen sich Leistung, Investitionen und Unternehmertum am Standort weiterhin lohnen.<BR \/><BR \/><i>Mauro Stoffella ist Kommunikationsexperte und Jurist. Er leitet die Stabstelle Medien im Wirtschaftsverband hds.<\/i>