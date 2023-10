Wirtschaftsminister Giorgetti in Bozen: „Zu viele missbrauchen Rientro dei cervelli“

„Zu viele missbrauchten Rientro dei cervelli“

Vor wenigen Tagen hat der Ministerrat in Rom das Haushaltsgesetz verabschiedet. Ab dem heutigen Freitag beginnen 5 Rating-Agenturen mit ihrer Analyse des Haushaltsentwurfes. Innerhalb eines Monats sollen die Urteile über die Zuverlässigkeit des Landes abgegeben werden.Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti sieht den Rating-Analysen gelassen gegenüber: „Wir haben ein korrektes und faires Haushaltsgesetz verfasst. Unserer Meinung nach wird es die ehrliche Bewertung der Rating-Agenturen finden, die es gelesen haben und ihre Bewertungen sicherlich nicht auf Klatsch und skandalöse Schlagzeilen stützen“.Das Haushaltsgesetz 2024 verfolge mehrere Grundanliegen, sagte Giorgetti. „Mit dem Gesetz will die Regierung der sinkenden Kaufkraft der untersten Einkommensbezieher entgegenwirken“.Giorgetti betonte außerdem, dass Kleinunternehmen Vorauszahlungen nicht mehr im November, sondern in Raten zahlen müssen, was laut Giorgetti eine „kopernikanische Wende“ sei.Auf Nachfrage, warum die Regierung die Steuervorteile für Auslandsrückkehrer bedeutend einschränken möchte , verteidigte der Wirtschaftsminister die Maßnahmen damit, dass zu viele die Steuervorteile in der Vergangenheit missbraucht hätten.„Es gilt, jegliche Form der Ausnutzung zu unterbinden“, sagte Giorgetti. Deswegen bräuchte es auch strengere Maßnahmen bezüglich des Arbeitsverhältnisses. In Zukunft darf der Arbeitnehmer laut Entwurf nicht mehr für den Arbeitgeber tätig sein, für den er im Ausland tätig war, noch darf der neue Arbeitgeber Teil der gleichen Unternehmensgruppe sein, um die Steuerbegünstigung zu bekommen.„Außerdem habe Italien mit den bleibenden Vorteilen immer noch attraktivere Begünstigungen, wie unsere Nachbarländer“, so Giorgetti abschließend.