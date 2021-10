Wirtschaftsnobelpreis geht an 3 Arbeitsmarktökonomen

Er widerlegte mit Experimenten die damals gängige Meinung von Ökonomen, dass eine Mindestlohnanhebung zwangsläufig in eine sinkende Beschäftigung münde müsse. Der Amerikaner Joshua D. Angrist vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und der gebürtige Niederländer Guido W. Imbens von der Stanford University teilen sich die zweite Hälfte des Preises „für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen“. „Ich war absolut fassungslos, als ich den Telefonanruf bekam“, sagte Imbens. Er freue sich sehr, den Preis mit 2 guten Freunden zu teilen. Angrist war sogar Trauzeuge bei seiner Hochzeit.Alle 3 Forscher „haben uns neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus natürlichen Experimenten gezogen werden können“, begründete die Akademie ihre Entscheidung. „Ihr Ansatz hat auf andere Bereiche übergegriffen und die empirische Forschung revolutioniert.“ Viele der großen Fragen in den Sozialwissenschaften hätten mit Ursache und Wirkung zu tun – etwa, wie sich Einwanderung auf das Lohn- und Beschäftigungsniveau auswirke. Diese Fragen seien schwer zu beantworten, weil es dazu keine Vergleiche gebe. „Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn es weniger Zuwanderung gegeben hätte“, so die Akademie. Die Preisträger hätten jedoch gezeigt, dass es möglich sei, solche und ähnliche Fragen mit natürlichen Experimenten zu beantworten.Im Jahr 1993 veröffentliche Card gemeinsam mit Alan Krueger eine Forschungsarbeit zu Mindestlöhnen und Beschäftigung, die von anderen Wissenschaftern bisher über 4000-mal zitiert wurde. Am 1. April 1992 wurde der Mindestlohn im US-Bundesstaat New Jersey von 4,25 Dollar auf 5,05 Dollar pro Stunde erhöht. Um die Auswirkungen des Gesetzes zu bewerten, analysierten Card und Krueger 410 Fast-Food-Restaurants in New Jersey und Pennsylvania vor und nach der Erhöhung des Mindestlohns. Sie verglichen Veränderungen bei Löhnen, Beschäftigung und Preisen in Geschäften in New Jersey im Vergleich zu Geschäften in Pennsylvania, wo der Mindestlohn bei 4,25 Dollar pro Stunde blieb. Die empirischen Ergebnisse der beiden Ökonomen stellte die Annahme der Standardtheorie infrage, dass eine Erhöhung des Mindestlohns zu einem Rückgang der Beschäftigung führt.Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird seit 1968 verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank gestiftet und ist mit 10 Millionen Kronen (knapp eine Million Euro) dotiert. Traditionell geht er vor allem an aus den USA Stammende oder dort Forschende. Im vergangenen Jahr erhielten die US-Wissenschafter Paul Milgrom und Robert Wilson die Auszeichnung. Beide forschen auf dem Gebiet der sogenannten Auktionstheorie.

apa