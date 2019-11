Wirtschaftspreis: 57 Mitarbeiter ausgezeichnet

Nach der Auszeichnung der traditionsreichen Unternehmen im Frühjahr wurde heute der Preis an Mitarbeiter mit mindestens 36 Jahren ununterbrochenem Dienst im selben Unternehmen verliehen.





Die Handelskammer Bozen hat am Montag 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Südtiroler Unternehmen für ihren langjährigen Einsatz und für ihre hervorragende Arbeit ausgezeichnet. Handelskammerpräsident Michl Ebner und der Regierungskommissar Vito Cusumano überreichten die Goldmedaillen und Diplome im Zuge der offiziellen Zeremonie im Ehrensaal des Merkantilmuseums in Bozen.Mit der Preisverleihung sollen Mitarbeiter gewürdigt werden, die sich durch ihre Leistung und ihre Loyalität zu ihrem Arbeitgeber auszeichnen und damit ein wertvolles Gut für das Unternehmen darstellen. Darüber hinaus gibt die Verleihung den traditionsreichen Unternehmen und langjährigen Mitarbeitenden mehr Sichtbarkeit.Ganz oben auf der Liste der Geehrten stehen Claudio Gagliardi aus Bozen, der beim Bonifizierungskonsortium Passer-Eisackmündung in Bozen beschäftigt ist und Robert Genuin aus Meran, welcher für die Firma Fabi Laurent – Zürich Versicherungen in Meran arbeitet. Beide leisten seit 43 Jahren hervorragende Arbeit und stehen somit für außerordentliche Beständigkeit. Darüber hinaus wurden weitere 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mehr als 36 Dienstjahren ausgezeichnet.Handelskammerpräsident Michl Ebner betonte: „Der Erfolg eines jeden Unternehmens und der gesamten Wirtschaft beruht auf dem täglichen Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters bzw. jeder einzelnen Mitarbeiterin. Das Durchhaltevermögen der heute ausgezeichneten Mitarbeiter und ihre große Leidenschaft für ihren Beruf verdienen große Anerkennung.“Regierungskommissar Vito Cusumano fügte hinzu: „Motivierte und professionelle Mitarbeiter sowie leistungsfähige Unternehmer schaffen die Grundlage für eine positive Entwicklung der lokalen Wirtschaft.“

