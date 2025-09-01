Wer seinen alten Kühlschrank, seinen Backofen oder seine Waschmaschine durch ein neues, energieeffizientes Modell ersetzt, soll vom Staat finanziell unterstützt werden. So sieht es der Haushaltsgerätebonus („bonus elettrodomestici“) vor, den die Regierung Meloni mit dem Haushaltsgesetz 2025 eingeführt hat.<BR \/><BR \/>Gerade weil grundsätzlich alle Haushalte – unabhängig vom Einkommen – von der Förderung profitieren sollen, warten viele darauf, diesen endlich nutzen zu können. <BR \/><BR \/>Doch auch neun Monate nach Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes ist der Bonus nicht aktiv. Wie so oft in der italienischen Politik hapert es auch in diesem Fall zwischen Ankündigung und Umsetzung.<h3>\r\nWarten seit Monaten<\/h3>Das Durchführungsdekret, mit dem die letzten Details zur Umsetzung festgelegt werden sollen, lässt weiterhin auf sich warten. Zunächst hatte das Ministerium für Unternehmen und „Made in Italy“ auf Ende Februar vertröstet, anschließend auf Ende August – doch auch jetzt liegt das Dekret noch nicht vor.<BR \/><BR \/>Wie nun aus Rom durchsickerte, brauche es noch Zeit, um die Plattform zur Antragstellung einzurichten. Es werde daher noch einige Wochen dauern, bis der Bonus aktiv sein wird. <h3>Was sieht der Bonus vor?<\/h3>Geplant ist ein einmaliger Zuschuss von 30 Prozent des Kaufpreises eines Haushaltsgeräts, bis zu einem Maximum von 100 Euro. Für Haushalte mit einem ISEE-Wert unter 25.000 Euro soll die Unterstützung sogar bis zu 200 Euro betragen. <BR \/><BR \/>Zu den förderfähigen Haushaltsgeräten zählen unter anderem Waschmaschinen und Trockner, Backöfen, Kochfelder, Abzugshauben, Geschirrspüler oder Kühl- und Gefrierschränke. Der Fördertopf umfasst 48 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>Voraussetzung für die Förderung ist die Verschrottung des alten Geräts. Außerdem muss das neue Gerät in der EU hergestellt worden sein. Um den Zuschuss zu erhalten, müssen Haushalte über die Plattform „PagoPA“ einen Gutschein beantragen, der nur für eine bestimmte Zeit gültig ist. Unklar bleibt jedoch weiterhin, wie lange dieser Gutschein gilt und welche Unterlagen für die Beantragung erforderlich sind.