Die heimische Wirtschaft produzierte 2023 Waren und Dienstleistungen im Wert von 58,4 Milliarden Euro. Um diese herzustellen, wurden 27,6 Milliarden Euro an Vorleistungen eingekauft – von Rohstoffen über Dienstleistungen bis hin zu Energie. <BR \/><BR \/>Unterm Strich bleibt eine Wertschöpfung von 29,6 Milliarden Euro – nicht gleichzusetzen mit dem Gewinn. Denn aus diesem Mehrwert flossen 12,3 Milliarden in Bruttolöhne und Sozialabgaben und 16,9 Milliarden verblieben als Unternehmensgewinne und Zinsen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76846447_listbox" \/><BR \/><h3>\r\nDienstleistung ist der größte Wirtschaftsmotor<\/h3>Bricht man die Zahlen nach Sektoren auf, zeigt sich, warum hierzulande von einer Dienstleistungsgesellschaft die Rede ist: Jener Sektor leistet mit mehr als 21 Milliarden Euro den Löwenanteil der Wertschöpfung. Die stärksten Säulen darin: der öffentliche Sektor inklusive Bildung und Gesundheit mit 5,3 Milliarden Euro (18 Prozent), gefolgt vom Gastgewerbe mit 3,5 Milliarden (12 Prozent) und dem Handel mit 3,4 Milliarden Euro (11 Prozent). Das verarbeitende Gewerbe erwirtschaftete hingegen 6,6 Milliarden (22 Prozent), die Landwirtschaft 1,4 Milliarden (5 Prozent).<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377672_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wifo-Studie zeigt zudem, wie tief Südtirols Sektoren miteinander verwoben sind. Die Landwirtschaft etwa kauft landwirtschaftliche Güter wie Saatgut und Futtermittel für 157 Millionen Euro ein und bezieht Industrieerzeugnisse – allen voran Maschinen und Dünger – für 129 Millionen Euro. <BR \/><BR \/>Wesentlich größer sind die Dimensionen im Gastgewerbe: Der Sektor bezieht Vorleistungen von insgesamt 1,56 Milliarden Euro – und speist damit vor allem die heimische Landwirtschaft, den Energiesektor sowie den Handel.<h3>\r\nLandwirtschaft am unproduktivsten<\/h3>Zum Schluss zeigt die Studie, wie viel Geld pro geleisteter Arbeitsstunde tatsächlich erwirtschaftet wird. Im Schnitt liegt die Arbeitsproduktivität bei 54,8 Euro pro Stunde. Die Kluft zwischen den Branchen ist allerdings gewaltig: Spitzenreiter ist der Energiesektor, wo jede Stunde im Schnitt 230,5 Euro Wertschöpfung generiert. Es folgen die privaten Dienstleistungen mit 80,8 Euro. Am unteren Ende der Skala rangieren das Baugewerbe (44,6 Euro), der Handel (44,2 Euro) und das Gastgewerbe (40,7 Euro). Das Schlusslicht bildet die Landwirtschaft mit 25,3 Euro pro Arbeitsstunde.<h3>\r\nÖffentliche Ausgaben als Multiplikator<\/h3>Das Wifo analysiert auch, welche wirtschaftliche Wirkung die öffentlichen Ausgaben haben. Die öffentlichen Konsumausgaben von 6,1 Milliarden Euro erweisen sich laut den Wirtschaftsforschern als echter Beschleuniger. Sie lösen eine Güter- und Dienstleistungsproduktion von 10,2 Milliarden Euro aus und sichern über 75.000 Jobs im Land.