Wer in Bozen eine Wohnung kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Im italienweiten Vergleich liegt die Südtiroler Landeshauptstadt bei den Immobilienpreisen auf dem zweiten Platz – nur Mailand ist noch teurer. Damit überholt Bozen sogar Florenz. Im Durchschnitt kostet ein Quadratmeter Wohnfläche hier 3.400 Euro. In Mailand sind es 4.000 Euro, in Florenz 3.000 Euro.<BR \/><BR \/>Das geht aus dem aktuellen Immobilienreport des Forschungszentrums von Gromia hervor. Grundlage der Untersuchung sind die Daten der italienischen Immobilienmarktbeobachtungsstelle OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) der Einnahmenagentur für das erste Halbjahr 2026.<BR \/><BR \/>In einigen Bozner Stadtvierteln liegen die Preise allerdings noch deutlich höher. Besonders teuer ist es in St. Magdalena: Dort bewegen sich die Quadratmeterpreise zwischen 4.700 und 6.000 Euro. Für eine Wohnung mit 100 Quadratmetern kann der Kaufpreis somit bis zu 600.000 Euro erreichen. Zudem sind die Werte in diesem Viertel innerhalb eines Jahres um 5,9 Prozent gestiegen. Der Immobilienmarkt hält damit sein ohnehin hohes Preisniveau nicht nur, sondern legt weiter zu.<h3>Trentino-Südtirol ist Italiens teuerste Region<\/h3>Die hohen Preise in Bozen tragen dazu bei, dass Trentino-Südtirol im regionalen Vergleich den Spitzenplatz einnimmt. Werden die beiden Landeshauptstädte Bozen und Trient gemeinsam betrachtet, ergibt sich ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von 2.900 Euro. Damit liegt die Region vor dem Aostatal und der Lombardei.<BR \/><BR \/>Auch Trient gehört zu den teuersten Städten Italiens: Mit durchschnittlich 2.400 Euro pro Quadratmeter belegt die Stadt den siebten Platz der nationalen Rangliste. Zwischen den beiden Landeshauptstädten liegt somit ein Preisunterschied von beachtlichen 1.000 Euro pro Quadratmeter.<h3>\r\nEnorme Preisunterschiede innerhalb Italiens<\/h3>Wie groß das Gefälle auf dem italienischen Immobilienmarkt ist, zeigt der Blick auf die günstigsten Städte. In Caltanissetta, der preiswertesten Provinzhauptstadt Italiens, kostet ein Quadratmeter durchschnittlich gerade einmal 590 Euro. In Alessandria sind es 670 Euro, in Vibo Valentia 680 Euro.<BR \/><BR \/>Das bedeutet: Für den Betrag, der in Bozen für eine 100 Quadratmeter große Wohnung aufgebracht werden muss, ließen sich in manchen italienischen Städten wesentlich größere Immobilien erwerben.<h3>\r\nImmobilienpreise steigen italienweit<\/h3>Der Bericht des Gromia-Forschungszentrums berücksichtigt alle 107 italienischen Provinzhauptstädte. Demnach sind die Immobilienpreise im vergangenen Jahr landesweit durchschnittlich um 1,5 Prozent gestiegen.<BR \/><BR \/>Bei den veröffentlichten Zahlen handelt es sich um sogenannte OMI-Richtwerte. Sie geben die geschätzten Immobilienwerte in den jeweiligen Gebieten wieder, entsprechen aber nicht zwangsläufig jenen Preisen, die Käufer beim tatsächlichen Immobiliengeschäft bezahlen.