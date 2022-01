„Wolfsabschüsse müssen ermöglicht werden“

Hansi Pichler: Solche Vorfälle sind äußerst bedauernswert und wirken auf die Dauer abschreckend auf unsere Gäste. Das haben wir in anderen Regionen in Mitteleuropa gesehen, wo Wölfe die Hunde von Urlaubern angegriffen und gerissen haben. Aber es gibt einen weiteren wichtigen Grund, warum gegen solche Vorfälle etwas getan werden muss.Pichler: Wir erklären uns solidarisch mit der Berglandwirtschaft. Denn eines muss uns klar sein: So kann die Bewirtschaftung der Almen nicht mehr gewährleistet werden. Wenn es andauernd zu Schafsrissen und andern Schäden kommt, dann ist es nur logisch, dass sich die Bauern aus den Almen zurückziehen, mit der Folge, dass die Pflege dieser Gebiete und der wunderschönen Kulturlandschaft auf den Almen verlorengeht.Pichler: So ist es. Daher ist uns sehr daran gelegen, dass man baldmöglichst eine Lösung findet. Wir fordern eine Regelung, dass Wolfsabschüsse ermöglicht werden.

