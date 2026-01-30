Aus nahezu hundert Einreichungen wählte eine Fachjury im Vorfeld zwölf Finalisten aus, die zur Preisverleihung nach Bozen eingeladen wurden. Gleich drei Projekte wurden in diesem Jahr mit dem „Wood Architecture Prize“ ausgezeichnet. <BR \/><BR \/>Eines davon ist das neue Multifunktionsgebäude in Barbian, entworfen vom Bozner Büro Roland Baldi Architects. Der grüne Holzbau am Ortseingang beheimatet Kindergarten und Kita, aber auch das örtliche Tourismusbüro.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268562_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu den weiteren Gewinnerprojekten zählen die neue Mittelschule von Primiero im Trentino, realisiert von den Büros Mimeus Architettura und Campomarzio, sowie „The Big Zip“, ein innovativer Kuhstall in Sondrio aus der Feder des Studios Romegialli. Der Sonderpreis in der Kategorie „Unter 35“ ging an das Projekt „Maso Stregozzi“ im Trentiner Dorf Rabbi, geplant von Architekt Michele Sicher.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268565_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Besondere Erwähnungen der Jury gingen an die Sanierung des Wohnhauses „Contrada Polaggia“ in der Gemeinde Berbenno di Valtellina (Sondrio), geplant von Architekt Edoardo Colonna di Paliano, sowie an das Wohngebäude „T+T“ in Cattolica des Büros Piraccini und Potente Architettura.<BR \/><BR \/>Bewertet wurden die eingereichten Arbeiten von der Fachjury unter dem Vorsitz von Manuel Benedikter. Ausschlaggebend waren dabei die architektonische Qualität, die konstruktive Kohärenz, der Innovationsgrad sowie die Wirkung der Bauwerke im jeweiligen Kontext.