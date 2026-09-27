Von Mittwoch, 23. September bis Samstag, 26. September fanden im National Exhibition and Convention Center in Shanghai die Wettbewerbe der WorldSkills 2026 statt. Junge Fachkräfte aus zahlreichen Ländern traten dabei in über 60 Berufen gegeneinander an. <BR \/><BR \/>Am heutigen Sonntag wurden im Rahmen der Abschlusszeremonie die Ergebnisse bekannt gegeben.<h3>\r\nGold für Liam Fiechter, Bronze für Jonas Wenter<\/h3>Über eine Goldmedaille kann sich Liam Fiechter aus Gasteig bei Ratschings freuen. Er setzte sich im Beruf Mediendesigner gegen die internationale Konkurrenz durch und darf sich damit Berufsweltmeister nennen. <BR \/><BR \/>Eine Bronzemedaille ging an Jonas Wenter aus Steinegg, der im Beruf Tischler den hervorragenden dritten Platz belegte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365120_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden Michael Beneduce aus Lana (CAD-Maschinenbaukonstruktion), Florian Feichter aus Rasen-Antholz (Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker), Franziska Gschnitzer aus Mareit bei Ratschings (Floristin), Annika Kofler aus Leifers (Friseurin), Felix Larcher aus Meran (Hotelrezeption), Fabian Stolzlechner aus St. Jakob im Ahrntal (KFZ-Mechatroniker), Matthias Widmann aus Rodeneck (Maurer) sowie das Zweierteam Manuela Kerschbaumer aus Feldthurns und Jana Mair aus dem Sarntal (Landschaftsgärtnerinnen) für ihre hervorragenden Leistungen jeweils mit einem Medallion for Excellence ausgezeichnet. Sie alle konnten in ihren jeweiligen Berufen über 700 Punkte erzielen.<h3>\r\nLiam Fiechter als „Best of Nation“ ausgezeichnet<\/h3>Zusätzlich wurde Liam Fiechter als „Best of Nation“ ausgezeichnet. Mit seiner Punktezahl von 747 Punkte erzielte er das beste Ergebnis innerhalb des Teams. <BR \/><BR \/>Eine hervorragende Leistung zeigten auch die Südtiroler Teilnehmenden an den digitalen Berufen, die gegen die vor allem starke asiatische Konkurrenz antreten mussten. <BR \/><BR \/>„Die Erfolge unserer Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den WorldSkills in Shanghai sind ein eindrucksvoller Beweis für die hohe Qualität der beruflichen Ausbildung in unserem Land. Hinter jeder Medaille und jedem Medaillon for Excellence stehen Talent, Leidenschaft, Fleiß und die engagierte Begleitung durch Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen sowie Expertinnen und Experten. Auf diese Leistungen kann Südtirol mit Recht stolz sein“, betont Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.<BR \/><BR \/>Jasmin Fischnaller, Offizielle Delegierte von WorldSkills South Tyrol, Italy ergänzt: „Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in Shanghai Außergewöhnliches geleistet. Sie haben sich mit den besten jungen Fachkräften der Welt gemessen und dabei gezeigt, dass Südtirol auch auf internationaler Bühne ganz vorne mitspielen kann. Die Auszeichnungen sind die verdiente Belohnung für monatelange Vorbereitung, großen Einsatz und beeindruckenden Teamgeist.“<BR \/><BR \/>An den WorldSkills 2026 nahmen insgesamt 15 junge Fachkräfte aus Südtirol teil. Sie traten in 13 verschiedenen Berufen an. In den beiden Teamberufen Robot Systems Integration und Landschaftsgärtner\/in war Südtirol jeweils durch ein Zweierteam vertreten.