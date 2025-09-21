„Ich möchte mich bei allen Partnern, Sponsoren, Unterstützern, Berufsverbänden, Berufsgruppen, Experten, Organisationsteam, Helfern und insbesondere bei den Teilnehmenden ganz herzlich bedanken. Nur durch ihre Hilfe beziehungsweise ihr Mitwirken war es uns als Handelskammer Bozen möglich, dieses wunderbare Event zu organisieren“, erklärte Alfred Aberer, CEO von WorldSkills South Tyrol, Italy und Generalsekretär der Handelskammer Bozen bei der Siegerehrung der WorldSkills South Tyrol, Italy.<BR \/><BR \/>Landeshauptmann Arno Kompatscher hob den Mut und das Engagement der Teilnehmenden hervor: „Sich mit anderen zu messen und dabei über sich hinauszuwachsen, ist eine wertvolle Erfahrung. Die jungen Fachkräfte werden von den Eindrücken und Herausforderungen dieser Berufsmeisterschaften auch in Zukunft profitieren können – beruflich wie persönlich.“<BR \/><BR \/>Landesrat Philipp Achammer betonte die Bedeutung der Ausbildungsqualität: „Die Leistungen der Teilnehmenden sind ein eindrucksvoller Beweis für die hervorragende Berufsbildung in Südtirol. Unsere Ausbildungsbetriebe und Schulen leisten hier Großartiges, denn sie verbinden Praxisnähe mit modernem Know-how und schaffen damit die besten Voraussetzungen für die Fachkräfte von morgen.“<BR \/><BR \/>Landeshauptmann-Stellvertreter und Wirtschaftslandesrat Marco Galateo hob hervor: „Die Talente, die an den WorldSkills South Tyrol, Italy teilgenommen haben, zeigen, dass in Südtirol gut ausgebildete und motivierte junge Fachkräfte heranwachsen. Hier verstehen wir es, die Tradition zu bewahren und gleichzeitig die Innovation zu fördern. Die Besten werden dann die Gelegenheit haben, sich auf Weltebene in Shanghai zu messen, wo die WorldSkills 2026 stattfinden werden.“<BR \/>Im Rahmen der Schlussfeier wurden auch die Südtiroler Teilnehmer an den EuroSkills in Herning 2025 geehrt.<h3>\r\nDie Siegerliste nach Berufen:<\/h3><b>Bau - und Galanteriespengler<\/b><BR \/>1. Platz: Daniel Larger, Truden - P Dach GmbH, Neumarkt<BR \/>2. Platz: Elias Schmider, Algund - Spenglerei Waldner KG, Marling<BR \/>3. Platz: Felix Haller, St.Martin in Passeier - Spenglerei Ilmer E. KG, St. Martin i. Passeier<BR \/><BR \/><b>Bodenleger<\/b><BR \/>1. Platz: Simon Mauroner, Seis am Schlern - Südtirolböden, Waidbruck<BR \/>2. Platz: Jannik Messner, Kastelruth - Böden & Co, Kastelruth<BR \/>3. Platz: Leonie Zimmerhofer, Freienfeld - Hofer Fliesen & Böden, Bozen<BR \/><BR \/><b>CAD-Maschinenbaukonstrukteur<\/b><BR \/>1. Platz: Michael Beneduce, Lana - Istituto “Galileo Galilei“, Bozen<BR \/>2. Platz: Klemens Villgrattner, Karneid - Technologische Fachoberschule „Max Valier“, Bozen<BR \/>3. Platz: Fabrizio Rigotti, Omegna - Istituto di Istruzione Superiore „Dalla Chiesa Spinelli“, Omegna<BR \/><BR \/><b>Digital Construction - BIM<\/b><BR \/>1. Platz: Dominik Pramsohler, Lüsen - Universität Innsbruck, Innsbruck<BR \/>2. Platz: Vera Unterfrauner, Feldthurns - Bergmeister GmbH, Vahrn<BR \/>3. Platz: René Fischnaller, Gufidaun, Klausen - Bergmeister GmbH, Vahrn<BR \/><b>Elektrotechniker<\/b><BR \/>1. Platz: Andreas Plattner, Terlan - E-Pro GmbH, Bozen<BR \/>2. Platz: Raphael Vigl, Deutschnofen - Elektro A. Haller GmbH, Eppan<BR \/>3. Platz: Nicht vergeben<BR \/><BR \/><b>Floristen<\/b><BR \/>1. Platz: Franziska Gschnitzer, Mareit\/Ratschings - Gärtnerei Auer, Brixen<BR \/>2. Platz: Miriam Thaler, Deutschnofen - Blumen Edelweiss, Deutschnofen<BR \/>3. Platz: Greta Thaler, Lana - Florale Werkstatt, Lana<BR \/><BR \/><b>Friseure<\/b><BR \/>1. Platz: Nadia Obrist, Kaltern an der Weinstraße - Salon Helga, Terlan<BR \/>2. Platz: Mara Gatscher, Andrian - Fantasy Cut & Make-up, Terlan<BR \/>3. Platz: Maja Resch, Steinegg - Naturfriseur Haarmonie, Bozen<BR \/><BR \/><b>Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker<\/b><BR \/>1. Platz: Florian Feichter, Rasen Antholz - Mader Industrieanlagen GmbH, Bruneck<BR \/>2. Platz: Armin Knapp, Mühlwald - Mader Industrieanlagen GmbH, Bruneck<BR \/>3. Platz: Simon Gamper, Martell - Mairösl Josef, Schlanders<BR \/><BR \/><b>Hotel Rezeption<\/b><BR \/>1. Platz: Greta Piccolo, Torino - ENAIP Piemonte – sede di Grugliasco, Piemonte<BR \/>2. Platz: Felix Larcher, Meran - Scuola Professionale “C. Ritz“, Meran<BR \/>3. Platz: Anna Höfler, Lana - Scuola Professionale “C. Ritz“, Meran<BR \/><BR \/><b>Kälte -und Klimatechniker<\/b><BR \/>1. Platz: Alex Ausserer, Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix - Frigotherm Ferrari GmbH, Lana<BR \/>2. Platz: Julian Forcher, Latsch\/Morter - Ungerer KG des Ungerer Alexander & Co., Partschins<BR \/>3. Platz: Thomas Morandell, Kaltern- Alpin Kälte GmbH, Terlan<BR \/><BR \/><b>KFZ-Mechatroniker<\/b><BR \/>1. Platz: Fabian Stolzlechner, St. Jakob in Ahrntal - Auto Elektro Grohe, Bruneck<BR \/>2. Platz: Meik Zuegg, Bozen - Mock KG des Dietmar Mock & Co., Bozen<BR \/>3. Platz: Armin Agreiter, Brixen - Auto Hofer Service GmbH, Klausen<BR \/><BR \/><b>Landschaftsgärtner<\/b><BR \/>1. Platz: Paul Schuster, Oberrasen - Winkler Gartengestaltung und Pflege, Bruneck<BR \/>Elia Wasserer, Uttenheim - Winkler Gartengestaltung und Pflege, Brixen<BR \/>2. Platz: Manuela Kerschbaumer, Feldthurns - Baumschule Putzerhof, Natz-Schabs<BR \/>Jana Mair, Sarntal - Baumschule Putzerhof, Natz-Schabs<BR \/>3. Platz: Lukas Oberrauch, Bozen - Plantex OHG, Bozen<BR \/>Alexandra Pöhl, St. Pankaz - Gärtnerei Wielander, Meran<BR \/><BR \/><b>Maler und Lackierer<\/b><BR \/>1. Platz: Sandra Hofer, Innichen - Baur & Steinwandter, Toblach<BR \/>2. Platz: Noah Pillon, Versein - Plank Heinrich GmbH, Hafling<BR \/>3. Platz: Nicht vergeben<BR \/><BR \/><b>Maschinenbaumechaniker\/CNC-Fräsen<\/b><BR \/>1. Platz: Loris Sollazzo, San Francesco del Campo - Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale – CIAC S.c.r.l., Ciriè (Piemonte)<BR \/>2. Platz: Patrick Mair, Völs am Schlern - WM Technics, Blumau\/Karneid<BR \/>3. Platz: Felix Heiss, Kurtatsch - Falser KG des Falser Andreas & Co., Auer<BR \/><BR \/><b>Maurer<\/b><BR \/>1. Platz: Matthias Widmann, Rodeneck - Überbacher Bau GmbH, Mühlbach<BR \/>2. Platz: Andreas Baldauf, Glurns - Bauunternehmen Baldauf, Glurns<BR \/>3. Platz: Philipp Delmonego, Vahrn - Delmonego OHG, Vahrn<BR \/><BR \/><b>Mediendesigner<\/b><BR \/>1. Platz: Liam Fiechter, Ratschings - TFO Grafik Brixen „Julius und Gilbert Durst“, Brixen<BR \/>2. Platz: Greta Marsoner, Aldein - Effekt! GmbH, Neumarkt<BR \/>3. Platz: Silvia Albera, Varallo Pombia - Istituto Tecnico Statale „Leonardo da Vinci“ di Borgomanero, Piemont<BR \/><BR \/><b>Robot Systems Integration<\/b><BR \/>1. Platz: Mattias Celandroni, Bruneck - Libera Università di Bolzano, Bozen<BR \/>Maximilian von Ferrari, Kaltern - Libera Università di Bolzano, Bozen<BR \/>2. Platz: Lorenzo Nicoletti, Trissino - Sistech Srl; IIS Marzotto Luzzatti, Valdagno<BR \/>Rajwinder Singh, Altassimo - Istituto “Marzotto Luzzatti“, Piemont<BR \/>3. Platz: Tommaso Lico, Cuasso Al Monte - ISIS J.M. Keynes, Piemont<BR \/>Greta Morandi, Cugliate-Fabiasco - ISIS J.M. Keynes, Piemont<BR \/><BR \/><b>Schmied und Schlosser<\/b><BR \/>1. Platz: Andrea Comploi, Wengen - Isifer GmbH, Bozen<BR \/>2. Platz: Florian Rindler, Enneberg - Isifer GmbH, Bozen<BR \/>3. Platz: Theo Herbst, Deutschnofen - Metall Pichler, Deutschnofen<BR \/><BR \/><b>Servicefachkraft<\/b><BR \/>1. Platz: Nicoló Vassallo, Bozen - Quellenhof Luxury Resort Passeier, St. Martin i. Passeier<BR \/>2. Platz: Marie Berger, Antholz Mittertal - Landeshotelfachschule, Bruneck<BR \/>3. Platz: Alexandra Mair, Lana - Hotel Muchele, Burgstall<BR \/><BR \/><b>Tapezierer- Raumausstatter<\/b><BR \/>1. Platz: Emma Verdorfer Schuster, Lana – Atelier Prinoth des Prinoth Christian, Tscherms<BR \/>2. Platz: Madita Vorhauser, Klausen - Fischnaller B. & Partner GmbH, Brixen<BR \/>3. Platz: Nico Leins, Mals - Fleischmann – Raumausstattung & Wohntextilien, Schlanders<BR \/><BR \/><b>Tischler<\/b><BR \/>1. Platz: Jonas Wenter, Steinegg – Tischlerplus des Matthias Resch, Karneid<BR \/>2. Platz: Michael Egger, Terlan – Tischlerei Oberkofler, Jenesien<BR \/>3. Platz: Alexander Steiner, Mühlwald – Tischlerei Steiner Joachim, Mühlwald<BR \/><BR \/><b>Verkäufer<\/b><BR \/>1. Platz: Katja Fronteddu, Bozen - Scuola Professionale “L. Einaudi“, Bozen<BR \/>2. Platz: Sharon Dallabona, San Lugano Trodena - Scuola Professionale “L. Einaudi“, Bozen<BR \/>3. Platz: Anna Cerutti, Bozen- Scuola Professionale “L. Einaudi“, Bozen<BR \/><BR \/><b>Zimmerer<\/b><BR \/>1. Platz: Wolfgang Frener, Brixen - Frenerhaus GmbH, Brixen<BR \/>2. Platz: Manuel Rainer, Pfalzen - ZMO GmbH, Olang<BR \/>3. Platz: Luis Schneider, Antholz Niedertal - Zimmerei Mutschlechner, Olang<BR \/><BR \/><b>Best of Nation:<\/b><BR \/>Liam Fiechter, Ratschings - TFO Grafik Brixen „Julius und Gilbert Durst“, Brixen