Zahlreiche chinesische Airlines bieten „all you can fly“ an

Die Airline China Southern kam am Dienstag mit ihrem Angebot auf den Markt: Wer 3699 Yuan (etwa 450 Euro) zahlt, kann bis Jänner so viel innerhalb Chinas fliegen, wie er möchte. Andere Unternehmen werben mit ähnlichen Angeboten.Lucky Air etwa startete schon Mitte Juli mit Tickets für 1588 Yuan, die 31 Tage lang für alle Inlandsflüge gelten. Die Airline verkauft auch länger gültige Tickets – es gibt sie mit bis zu einem Jahr Geltungsdauer. Spring Airlines bietet Sonderkonditionen für Kinder, die mit ihren Eltern fliegen, China Eastern Pakete für Wochenendtrips per Flugzeug.Die 3 Unternehmen Qingdao Airlines, Okay Airways und Ruili Airlines schlossen sich zusammen und werben ebenfalls mit Wochenendpaketen um Kunden. Juneyao Air erfand das 888-Yuan-Paket für unbegrenzte Updates.Die chinesische Wirtschaft erholt sich langsam von den Folgen der starken Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus. Die Zivilluftfahrtbehörde CAAC teilte vergangene Woche mit, die Zahl der täglichen Flüge habe bereits 80 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht.

apa/afp