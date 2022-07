Zehn Jahre „Whatever It Takes“ Zehn Jahre „Whatever It Takes“

Diesen Monat gab es einen wichtigen Jahrestag. Am 26. Juli 2012 erklärte der damals relativ neue Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in berühmten Worten, dass „die EZB bereit ist, alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein.“ Das war ein brillanter (und offenbar improvisierter) Schachzug, der Draghi seinen wohlverdienten Ruf als Retter des Euro einbrachte. + von Harold James