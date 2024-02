Zeugnisse für die Wirtschaftsverbände: So zufrieden sind die Mitglieder

Attraktivität der Funktionstätigkeit

Reaktionen: „Sprachrohr der lokalen Wirtschaft“

Mitglieder der 8 Südtiroler Wirtschaftsverbände schätzen laut Erhebung besonders die Freundlichkeit und Fachkompetenz der Mitarbeiter. Auch der Inhalt und die Qualität der Dienstleistungen sowie deren Bearbeitungszeit werden von 9 von 10 Mitgliedern als gut bewertet.Bezogen auf das Engagement sehen über 80 Prozent der Befragten ihre Interessen durch den Verband gut vertreten und identifizieren sich größtenteils mit den Werten und Zielen. Allerdings wünschen sich Mitglieder einen stärkeren Einsatz bei den viel diskutierten Themen wie Bürokratieabbau und Fachkräftemangel.Beim Bürokratieabbau gaben rund 70 Prozent aller befragten Mitglieder an, dass vom Verband zu wenig unternommen wird – beim Fachkräftemangel waren es hingegen über 40 Prozent. Dies spiegelt sich in allen Wirtschaftsverbänden wider, wobei bei den kleineren Verbänden auch deutlich mehr Engagement in den Bereichen Innovation und Digitalisierung gefordert wird.Die Südtiroler Wirtschaftsverbände stützen sich in ihrer Arbeit auf über 3000 ehrenamtliche Funktionäre. Auch sie sind laut Studie mit der Arbeit zufrieden. Es gibt jedoch auch Aspekte, die aus deren Sicht verbessert werden sollten: Unter anderem die Wertschätzung und die Möglichkeit, Veränderungen mitzugestalten.Ein interessantes Ergebnis zum Schluss: Ein Drittel der befragten Mitglieder ohne Funktionärsamt könnte sich vorstellen, ein solches Amt zu übernehmen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu zählen die Möglichkeit, aktiv mitgestalten zu können, ein gutes Arbeitsklima und die Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit von außen.„Für die Zukunft gilt es, die Attraktivität der Funktionärstätigkeit weiterhin zu gewährleisten und für interessierte Mitglieder offen zu sein. Die einzelnen Verbände sollten Interessierte dabei direkt ansprechen und sie über die Möglichkeiten und den Arbeitsaufwand als Funktionär informieren“, sagt Federico Giudiceandrea, Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings.„Als Sprachrohr der lokalen Wirtschaft unterstützen die Wirtschaftsverbände die unternehmerische Tätigkeit der Mitglieder durch ein breites Dienstleistungsangebot und eine gebündelte Interessenvertretung. Die hohe Zufriedenheit der Mitglieder ist eine Bestätigung für die geleistete Arbeit“, unterstreicht Handelskammerpräsident Michl Ebner das Ergebnis.„Wir freuen uns, dass die Mitglieder mit unserem Engagement zufrieden sind. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt. Wir denken dabei an Themen wie Bürokratieabbau und Fachkräftemangel“, ergänzt Claudio Corrarati, Koordinator von Rete Economia – Wirtschaftsnetz.