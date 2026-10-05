In den Provinzhauptstädten entfielen 2025 rund 34,9 Prozent der neu registrierten Mietverträge auf Teile von Wohnungen oder Häusern. 2018 lag der Anteil noch unter 24 Prozent, geht aus Daten des Immobilienmarktobservatoriums (Omi) der italienischen Steuerbehörde hervor. <BR \/><BR \/>Dieser Trend ist auch in Bozen klar bemerkbar. Waren im Jahr 2018 noch 835 Mietverträge für einzelne Zimmer abgeschlossen worden, so stieg diese Zahl 2025 auf 1.091. Dies entsprich einem Plus von 30,7 Prozent.<BR \/><BR \/>Während die Zahl der jährlich neu abgeschlossenen Mietverträge für komplette Wohnungen in den Provinzhauptstädten mit rund 450.000 weitgehend stabil blieb, nahm die Zahl der Vermietungen einzelner Wohnbereiche zwischen 2018 und 2025 um 71,8 Prozent zu. Sie stieg von rund 141.000 auf etwa 241.700 Verträge.<BR \/><BR \/>Auch in den übrigen Gemeinden nahm die Bedeutung von Teilvermietungen zu, allerdings weniger stark. Dort stieg ihr Anteil an den neu registrierten Mietverträgen innerhalb von sieben Jahren von neun auf<BR \/>12,3 Prozent. Insgesamt werden rund drei Viertel aller Teilvermietungen in den Provinzhauptstädten abgeschlossen - die Hälfte davon entfällt auf die größeren Städte wie Rom, Mailand, Turin, Genua, Neapel, Bari, Padua, Bologna und Florenz.<BR \/><BR \/>Als Grund für den Boom sehen Experten die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die Daten enthalten keine Angaben zum Quadratmeterpreis, da bei der Registrierung von Teilvermietungen die Größe des vermieteten Bereichs nicht erfasst wird. Die Entwicklung fällt jedoch in eine Phase stagnierender Einkommen und hoher Inflation.<BR \/>Zudem verändert sich der italienische Mietmarkt. <BR \/><BR \/>Neben den klassischen langfristigen Verträgen gewinnen befristete Mietverträge für Studenten an Bedeutung. In der Universitätsstadt Padua wurden 2025 rund 7.750 neue Teilmietverträge registriert - 253 Prozent mehr als 2018. In Messina waren es rund 4.024 Verträge, ein Plus von 200 Prozent. Genua kam auf etwa 3.416 Verträge (+150 Prozent), Neapel auf rund 6.619 (+145 Prozent).<BR \/><BR \/>In Rom fiel das Wachstum mit 37 Prozent innerhalb von sieben Jahren zwar geringer aus als im italienischen Durchschnitt. Mit mehr als<BR \/>37.000 neuen Teilmietverträgen im Jahr 2025 ist der Markt dort jedoch besonders groß. Der Anteil dieser Verträge an allen neuen Mietverträgen stieg von 30,5 auf 40,9 Prozent. In Mailand nahm die Zahl der Teilmietverträge dagegen um 81 Prozent zu. Ihr Anteil an allen neuen Mietverträgen stieg von 23 auf 31 Prozent.<BR \/><BR \/>Auch bei den Preisen zeigen sich Unterschiede. Im zweiten Quartal 2026 lag die durchschnittliche Monatsmiete für eine Teilwohnung bei den entsprechenden befristeten Verträgen in Rom bei 471 Euro. Das waren vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Mailand wurden im Schnitt 387 Euro verlangt - ein Anstieg von 12,6 Prozent.