Aufgrund des Jahreswechsels wird der Auszahlungstag der Zivilinvalidenrenten auf Montag, 5. Jänner 2026, verschoben. Dies teilt die Agentur für Soziale und Wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) mit.<BR \/><BR \/>Die finanziellen Leistungen für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose des Monats Jänner 2026 werden - wie auch schon in den Vorjahren - am erstmöglichen Tag für die Gutschrift der Beträge auf den Bank- oder Postkonten der Begünstigten oder für die Barzahlung in den Postämtern ausbezahlt.