In der Erklärung ist festgehalten, dass die USA ihre Autozölle rückwirkend zum Monatsbeginn senken, sobald die EU ihrerseits den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleitet. So sollen etwa Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen.<BR \/><h3>\r\nErklärung ist nicht rechtsverbindlich<\/h3>Weiterhin sichert die EU Trump zu, bis zum Ende von dessen Amtszeit US-Energie im Wert von 750 Mrd. Dollar (644 Mrd. Euro) zu kaufen. Nach früheren Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen Flüssigerdgas (LNG), Öl und Kernbrennstoffe aus den Vereinigten Staaten die Lücken füllen, die nach dem geplanten vollständigen Verzicht auf russisches Gas und Öl entstehen werden. <BR \/><BR \/>Zusätzlich verspricht die EU Trump, in den kommenden Jahren weitere 600 Mrd. Dollar in den USA zu investieren. Rechtsverbindlich ist die gemeinsame Erklärung nicht.