Haben Sie es mitbekommen? Beim ersten Meraner „Touristen-Ausweichlauf“ haben Einheimische jüngst augenzwinkernd versucht, sich im Slalom durch einen menschlichen Stangenwald in der wie üblich gut besuchten Laubengasse zu schlängeln. An diesem Wochenende, beim 140. Traubenfest, hätten sie sich damit wohl wesentlich schwerer getan. Ein harmloser, weil nicht aggressiver Protest – sollte man meinen. Doch manche Kaufleute und Gastronomen reagierten wenig amüsiert. Wer vom Tourismus lebt, sieht darin schnell einen Angriff auf die eigene Existenz. Dabei zeigt die Reaktion vor allem eines: Die Fronten verhärten sich.<BR \/><BR \/>Auf der einen Seite jene, die sich von Urlaubermassen, Verkehr und steigenden Preisen zunehmend aus dem eigenen Lebensraum gedrängt fühlen. Auf der anderen die, die daran erinnern, dass Südtirol vom Fremdenverkehr lebt. Beide haben gute Argumente. Und beide machen es sich mitunter zu einfach.<BR \/><BR \/>Denn natürlich profitieren nicht nur Hoteliers, Gastwirte und Kaufleute vom Tourismus. Wir leben direkt oder indirekt fast alle davon. Paradoxerweise wollten die Einheimischen beim „Ausweichlauf“ in der einst glorreichen Kurstadt gerade jenes Meran für sich verteidigen, das es ohne Gäste nicht gäbe: Kurhaus, Promenaden, Tappeinerweg, Jugendstilhäuser, Parks ...<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76779501_quote" \/><BR \/><BR \/>Doch aus dieser Erfolgsgeschichte darf kein Freibrief für ungebremstes Wachstum folgen. Wer sich täglich durch verstopfte Straßen quälen muss, kaum noch eine leistbare Wohnung findet oder erlebt, wie auf der Seceda in Gröden oder am Ranui-Kirchlein in Villnöß Besucher heuschreckenartig einfallen und für das schnelle Insta-Foto Wiesen zertrampeln und vermüllen, hat Grund zur Sorge. Airbnb & Co. verschärfen den Druck auf den Wohnungsmarkt. Hohe Miet- und Lebenshaltungskosten treffen besonders junge Menschen, die sich fragen, ob sie sich ihre Zukunft in der Heimat noch leisten können.<BR \/><BR \/>Doch auch manche Argumente der Tourismusgegner halten einer genaueren Prüfung nicht stand. Dass Urlaubsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel scheinbar gratis nutzen, während Einheimische dafür bezahlen, greift zu kurz: Der Beitrag wird über die Beherbergungsbetriebe und letztlich über den Nächtigungspreis finanziert. Und die Südtirolwerbung abzudrehen, wäre kaum eine ernsthafte Lösung für ein Problem, das vor allem an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten auftritt.<BR \/><BR \/>Auch die Branche erkennt inzwischen an, dass Besucher gelenkt und Belastungen verteilt werden müssen und dass die Gleichung für Qualitätstourismus nicht lauten kann: Maximum ist gleich Optimum. Das ist notwendig. Denn wer jede Kritik reflexartig als Angriff auf den Wirtschaftsmotor Tourismus abtut, trägt ebenso zur Polarisierung bei wie jener, der am liebsten alle Werbeprospekte einstampfen würde.<BR \/><BR \/>Gefragt ist die Politik. Sie muss belastbare Daten liefern, Hotspots wirksam entlasten, den Wildwuchs bei der Kurzzeitvermietung eindämmen und dafür sorgen, dass Tourismusgemeinden lebenswert bleiben. Gleichzeitig braucht es Lösungen für jene „strukturschwachen“ Täler, in denen Gäste Arbeitsplätze sichern und Abwanderung verhindern. <BR \/><BR \/>Auf Mallorca gehen Menschen mit aggressiven Protesten gegen den Massentourismus auf die Straße. So weit muss es bei uns nicht kommen. Dafür müssen aber alle Seiten bereit sein, einander zuzuhören, statt sich die Schuld zuzuschieben.<BR \/><BR \/>Die alte Formel klingt abgedroschen, ist aber deshalb nicht falsch: Nur, wo sich die Einheimischen wohlfühlen, fühlen sich auch Urlauber wohl. Ein Land, in dem sich Einheimische zunehmend als Gäste wahrnehmen, hat ein Problem – und wenn es nur ein gefühltes ist.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:klaus.innerhofer@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">klaus.innerhofer@athesia.it<\/a>