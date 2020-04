Zuerst lässt man Arbeit wieder zu

„Dabei wird ein Stufenplan ausgearbeitet, der zwar für alle gleich ist, aber zeitversetzt angewandt werden muss. Je nach epidemiologischer Situation in den einen Ländern früher, in anderen später“, so Landeshauptmann Arno Kompatschers Vorstoß.Zuallererst will man die Arbeit wieder zulassen.Die Südtiroler Vorschläge werde Kompatscher bei der Videokonferenz mit Boccia einbringen.

