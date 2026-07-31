Die Weichen für diesen Führungswechsel wurden Ende Juni im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen der Athesia-Gremien gestellt. Auf Vorschlag von Michl Ebner wurde Georg Ebner im Zuge der Neuwahlen zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung designiert. <BR \/><BR \/>Damit beginnt für Athesia ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Der Generationenwechsel steht für Kontinuität und Stabilität sowie für die konsequente Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Er verbindet die Werte eines traditionsreichen Unternehmens mit dem Anspruch, auch künftig verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu handeln.<h3>\r\nNeuverteilung der Führungsaufgaben: Georg Ebner wird CEO<\/h3>Georg Ebner absolvierte sein Studium an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Piacenza, an der Korea University in Seoul, an der Northeastern University in Boston, an der Harvard University und am Massachusetts Institute of Technology (beide ebenfalls Boston); er arbeitete im internationalen Finanz- und Investmentbereich, darunter in Chicago, London, New York und Miami.<BR \/><BR \/>Seit Jänner 2019 ist er in der Athesia Unternehmensgruppe tätig, unter anderem als Leiter der Stabstelle Mergers & Acquisitions (M&A) und als Chief Development Officer im Holding Management.<BR \/><BR \/>In seiner neuen Funktion in der Geschäftsführung wird Georg Ebner weiterhin von Christian Unterhofer (Chief Financial Officer) und Peter Stürz (Chief Operating Officer) unterstützt. Bereits im Vorfeld des Führungswechsels wurden innerhalb des Holding Managements die Zuständigkeiten neu geordnet und die Portfolios entsprechend verteilt. Georg Ebner verantwortet demnach die Divisionen Deutsche Medien, italienische Medien, Werbung & Online-Medien, Hotel & Gastronomie sowie die Beteiligungen. Christian Unterhofer zeichnet für die Divisionen Druckerei sowie Energie & Umwelt verantwortlich, während Peter Stürz für die Divisionen Handel & Verlag, Kalender sowie Reisen & Events zuständig ist.<h3>\r\nMichl Ebner bleibt Präsident<\/h3>Michl Ebner bleibt der Unternehmensgruppe weiterhin eng verbunden. Als Präsident der Verwaltungsräte wird er seine langjährige Erfahrung und sein umfassendes Wissen auch künftig einbringen. Darüber hinaus verantwortet er die Division Alpin Arena Schnals, die Führung des Castel Fahlburg sowie die land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten.<BR \/><BR \/>Der Zeitpunkt des Führungswechsels besitzt eine besondere Symbolkraft: Genau vor 55 Jahren, am 1. August 1971, begann Michl Ebner seine berufliche Laufbahn bei Athesia. Nach seinen Lehrjahren in der Druckerei wechselte er in die Redaktion der „Dolomiten“, anschließend in die Personalverwaltung und wurde 1981 zum Sekretär des Vorstandes ernannt. Es folgten die Funktionen des Vizedirektors sowie ab dem 1. Jänner 1995 jene des Direktors und geschäftsführenden Vorstandsmitglieds und später Präsidenten der Athesia Gruppe.<BR \/><BR \/>Parallel zu seinen unternehmerischen Aufgaben engagierte sich Michl Ebner über viele Jahre auch in der Politik. Er war Abgeordneter im italienischen Parlament (1979 – 1994) und Mitglied des Europäischen Parlaments (1994 – 2009). Seit 2008 steht er zudem als Präsident an der Spitze der Handelskammer Bozen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342089_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nJahrzehnte des Aufbaus und der strategischen Weiterentwicklung<\/h3>Die vergangenen Jahrzehnte waren von markanten Veränderungen im Verlags-, Druckerei- und Mediengeschäft geprägt. Unter der Führung von Michl Ebner konnte Athesia die Marktposition halten und deutlich ausbauen. Heute umfasst das Kerngeschäft weiterhin die Herausgabe zahlreicher Zeitungen und Zeitschriften in deutscher und italienischer Sprache, mehrere Online-Medien und Radiosender, die eigene Druckerei, den Buch- und Kalenderverlag sowie den Groß- und Einzelhandel mit Büchern, Papier, Schreibwaren und Büroartikeln.<BR \/><BR \/>Auf die veränderte Marktsituation im Kerngeschäft reagierte das Unternehmen mit einer starken Diversifizierung im Tätigkeitsportfolio. Athesia übernahm eine Reihe von Reisebüros, leistete Pionierarbeit im Bereich der Digitalisierung und spielte über viele Jahre eine aktive Rolle in der Informations- und Kommunikationstechnologie in Südtirol. Schrittweise wurde in die erneuerbare Energie, in Hotels und Gastronomie, in das Gletscherskigebiet in Schnals und in die Event-Location Castel Fahlburg investiert. In den letzten Jahren wurden die Tätigkeiten des Unternehmens in homogene Geschäftsbereiche gegliedert und die Geschäftsführung personell erweitert. <BR \/><BR \/>Mit außerordentlichem persönlichem Einsatz, unternehmerischem Weitblick und einem stets offenen Ohr für die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Michl Ebner die Entwicklung der Athesia Unternehmensgruppe geprägt und vorangetrieben, sodass heute ein gut aufgestelltes Unternehmen übergeben werden kann. Mit dem nun erfolgenden Generationenwechsel wird diese Erfolgsgeschichte auf einer soliden Grundlage fortgeschrieben.<BR \/><h3>\r\nAthesia-Führungskräftetreffen: Dank, Wertschätzung und Aufbruch in die Zukunft<\/h3>Der operative Wechsel an der Spitze der Athesia Unternehmensgruppe fand am gestrigen Donnerstag, 30. Juli 2026, in der Cusanus-Akademie in Brixen im Rahmen des Athesia-Führungskräftetreffens statt. Auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Gremien der Athesia AG, der Schwestergesellschaft Tyrolia Verlagsanstalt GmbH sowie einige Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und Wirtschaft nahmen an der Feier teil, darunter Bischof Ivo Muser sowie weitere Ehrengäste.<BR \/><BR \/>Der würdige Rahmen für diesen für die Unternehmensgruppe historischen und zugleich bewegenden Moment war bewusst gewählt: Auf Initiative von Michl Ebner fand die Veranstaltung in Brixen statt, an jenem Ort, an dem die Wurzeln der heutigen Athesia Gruppe liegen. Athesia wurde im Jahr 1888 in der Bischofsstadt Brixen von Klerikern gegründet.<BR \/>In seiner Ansprache blickte Michl Ebner auf die Entwicklung des Unternehmens zurück und hob insbesondere die Menschen hervor, die diesen Weg über Jahrzehnte hinweg mitgestaltet haben.<BR \/><BR \/>„Die Geschichte von Athesia ist vor allem die Geschichte der Menschen, die unser Unternehmen über Generationen hinweg mit ihrem Einsatz und mit ihrem Verantwortungsbewusstsein geprägt haben. Unsere wertvollste Grundlage sind die Mitarbeitenden, die unsere Unternehmensgruppe mit ihrem Engagement zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank. Denn die Erfolgsgeschichte von Athesia wurde und wird jeden Tag aufs Neue von den Menschen geschrieben, die Teil dieses Unternehmens sind.“<BR \/><BR \/>Georg Ebner würdigte die Verdienste der bisherigen Führung und dankte den Gremien für das entgegengebrachte Vertrauen. Zugleich unterstrich er, dass der Generationenwechsel für die konsequente Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe stehe.<BR \/><BR \/>„Wir übernehmen Verantwortung für ein Unternehmen mit starken Wurzeln und einer beeindruckenden Geschichte. Mein Ziel ist es, auf Bewährtem aufzubauen und zugleich mutig neue Wege zu gehen. Mit Innovation und Weitblick wollen wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen, den Wandel aktiv gestalten und die Athesia Gruppe gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, den Führungskräften und den Gremien erfolgreich weiterentwickeln. So schaffen wir die Grundlage für einen starken Auftakt in die nächste Generation der Unternehmensgeschichte.“<BR \/><BR \/>Welche Herausforderungen eine Unternehmensnachfolge mit sich bringt und wie Gesellschafts- und Organisationsstrukturen im Sinne einer zukunftsorientierten Unternehmensführung weiterentwickelt werden können, erläuterten im Rahmen des Führungskräftetreffens Prof. Dr. Anita Zehrer, Privatdozentin an der Unternehmerischen Hochschule Innsbruck sowie der Experte Dott. Luca Petoletti vom Beratungsunternehmen TEHA, Mailand.<BR \/><BR \/>Den würdigen Abschluss des offiziellen Teils bildete eine Heilige Dankesmesse, zelebriert von Prälat Raimund Schreier, Abt em., OPraem, Wilten, und Mitglied des Beirates der Athesia AG. Beim anschließenden Flying Dinner, begleitet von Musik und persönlichem Austausch, klang der denkwürdige Abend in feierlicher Atmosphäre aus. Dabei wurde spürbar, was die Athesia Unternehmensgruppe seit jeher auszeichnet: das Bewusstsein, Teil eines großen Ganzen zu sein, getragen von starken Wurzeln, gemeinsamen Werten und dem festen Willen, die Zukunft mit Zuversicht und Verantwortung zu gestalten.