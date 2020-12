2020 ist ein Jahr, in das viele mit großen Erwartungen, Plänen und Ideen gestartet sind. All das und noch vieles mehr wurde aber plötzlich über den Haufen geworfen: Die erste Covid-19-Welle hat Südtirol unerwartet und hart getroffen. Von einem auf den anderen Tag mussten die Betriebe ihre Türen schließen. Die Wirtschaft wurde quasi heruntergefahren. Nach einer kurzen Erholungsphase kam die zweite Welle – schneller und heftiger als von den meisten erwartet. Viele Betriebe haben es mit großem Durchhaltevermögen, Einsatz und der einen oder anderen ausgefallenen Idee geschafft, der Krise die Stirn zu bieten.„Die Südtiroler Klein- und Kleinstunternehmer haben gezeigt, dass sie ein wichtiges und krisenfestes Standbein der Südtiroler Gesellschaft sind“, betont lvh-Präsident Martin Haller. „Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben sie trotz aller Schwierigkeiten Verantwortung übernommen und im Dienst der Kunden weitergearbeitet.“Ein weiteres positives Signal sind die Lehrlingszahlen: Trotz des Krisenjahres sind die Zahlen leicht gestiegen. „Jedem einzelnen gilt ein großer Dank. Besonders aber jenen, die sich für das Handwerk starkgemacht haben und jenen, die nicht aufgegeben haben und immer noch kämpfen“, hebt Haller hervor.Der lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister hat sich in den vergangenen Monaten verstärkt für die Interessen und aktuellen Anliegen des Südtiroler Handwerks eingesetzt. „Auch der gemeinsame Einsatz im lvh hat sich dank des unermüdlichen Einsatzes der Mitarbeiter bezahlt gemacht. In Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer sowie mit Unterstützung des Landtagsabgeordneten Gert Lanz konnten wir die vergangenen Monate aktiv mitgestalten“, sagt Haller. Der lvh wird weiterhin vollen Einsatz zeigen und sich für Rahmenbedingungen starkmachen, die die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen begünstigen.“Zusammenhalt ist jetzt wichtiger denn je, betont Haller: „Jetzt steht ein neues Jahr vor der Tür. Aufgrund der schwierigen Gesamtsituation ist es wichtig, dass wir weiterhin mit 100 Prozent Einsatz weiterarbeiten und diese Krise gemeinsam bewältigen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start in das neue Jahr 2021!“

