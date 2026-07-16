In der Kategorie „Hotel-Opening Leisure“ gewannen die „Amonti Chalets“ in Mühlen in Taufers. Das auf 1.000 Metern Höhe gelegene Fünf-Sterne-Haus im Tauferer Ahrntal setzt auf ein exklusives Konzept mit 23 Chalets, Lofts und Suiten, die jeweils mit eigenem Spa-Bereich und Kamin ausgestattet sind.<BR \/><BR \/>In der Kategorie „Hotel-Reopening“ wurde das „Niedermair Nature Retreat“ in Partschins ausgezeichnet. Der historische Hof auf 750 Metern Höhe, der seit über 600 Jahren im Familienbesitz ist, wurde im Zuge eines Generationenwechsels der Familie Kuen umfassend neu ausgerichtet. Nun umfasst der Betrieb 39 Zimmer und Suiten. <h3>\r\nFachjury ermittelt Gewinner<\/h3>Bereits zum 15. Mal vergibt das Fachmagazin „Tophotel“ aus dem Freizeit Verlag in diesem Jahr den „Tophotel Newcomer Award“. Der Branchenpreis würdigt in fünf Wettbewerbskategorien herausragende Neu- und Wiedereröffnungen in der Hotellerie und Hotelgastronomie. Fachjurys wählten die Sieger aus.