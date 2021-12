Zwingt uns die EU bald, das Haus zu sanieren?

Wer ein schlecht gedämmtes Haus besitzt, sollte schön langsam an eine Modernisierung denken. Die EU-Kommission hat nämlich einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der Eigentümer zur Sanierung von Altbauten verpflichten will. Was das für Südtirol bedeuten könnte, klären wir mit Ulrich Santa, Generaldirektor der KlimaHaus-Agentur. + Von Rainer Hilpold