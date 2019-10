SPAR-Gruppe: Die Zukunft im Fokus

Das Handelsunternehmen veranstaltete seine Delegiertentagung erstmals in Südtirol.

Nahe bei den Menschen, immer am Puls der Zeit und sehr erfolgreich: Seit 65 Jahren gibt es SPAR in Österreich, seit 1960 gibt es das Handelsunternehmen unter DESPAR, EUROSPAR und INTERSPAR auch in Italien. Seit 1991 ist die SPAR-Organisation von Südtirol und Trentino in der SPAR Österreich-Gruppe vereint. Im Hotel Therme Meran traf sich die SPAR-Führung nun erstmals zu einer Delegiertentagung in Südtirol.

Fotos: Jan Schenk