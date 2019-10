Hotel Night 2019

All you need is local

Eine Nacht, 12 einheimische Produzenten, 400 Entscheidungsträger aus Hotellerie und Gastronomie, ein Motto: All you need is local! Die Hotel Night war nicht nur ein würdiger Abschluss des Eröffnungstages von Hotel 2019, sondern auch eine der glamourösesten Nächte des Jahres. Im neu eröffneten Forst Season standen Netzwerken und Feiern auf dem Programm - bei feinsten kulinarischen Genüssen: Wein von den Kellereien Obermoser, Waldgries, Zemmer und Wassererhof, Sekt von Arunda und Von Braunbach, Gin von Edelschwarz und Villa Laviosa, Käse von Capriz und Genussbunker sowie Schokolade von Karuna Chocolate.



Fotos: Andrea Bianchi