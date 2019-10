Das Herbert Pixner Projekt und Oberrauch Zitt

Am Donnerstag, 17, Oktober, präsentierte die Oberrauch Zitt Manufaktur in Vintl die speziell für die „Symphonic Alps Tour“ entworfenen und maßgefertigten Bühnen-Outfits des Herbert Pixner Projekts. STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder.

Fotos: Karl Portner