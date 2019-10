Heiße Beats, coole Premiere: BrandBeats Party von Brandnamic

Am Mittwoch, 16. Oktober war es so weit: Auf der Hotel 2019 stieg die legendäre BrandBeats Party von Brandnamic. Die innovative Marketingagentur hat einfach mehr drauf und ist immer für eine Überraschung gut. So sorgte diesmal der neue Recruiting-Spot mit Werbeikone Friedrich Liechtenstein für Aufsehen. Fazit des Abends: Es war eine „fetzgeile Figata“.

Fotos: Veranstalter