„Design made in Südtirol“ bei Oberrauch Zitt

„Design made in Südtirol“, eine Veranstaltung im Zeichen der Nachhaltigkeit, hat am Samstag im Zuge der BZHeartbeat-Initiative „Meatless Saturday - eat and Buy local“ im Oberrauch Zitt Store in Bozen stattgefunden. Dabei präsentierten sich heimische Künstler. STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder.

Fotos: Lisa Gasser