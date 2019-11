Agrialp: Im Zeichen der Landwirtschaft

„Ursprung Bauernhof“ lautet das Motto der diesjährigen Agrialp. Am Donnerstag wurde die Messe eröffnet. Die Agrialp gehört zu den wichtigsten Messen in der alpenländischen Landwirtschaft –dieses Jahr mit dem Schwerpunkt Direktvermarktung, einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und der beliebten Tierschau am Wochenende. STOL war on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

Fotos: Thomas Tutzer