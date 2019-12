„Super Samstag“ in Pfelders

Bereits zum 3. Mal bieten die 5 Skigebiete in Meran die Aktion „Sabato Super Samstag“ für erwachsene Skianfänger und Wiedereinsteiger an. Im Paket enthalten ist neben der Tageskarte, dem Skikurs und der Ausrüstung auch ein Aperitif mit der Ski-Community. Der Startschuss erfolgte in Pfelders. Weitere Termine: Schwemmalm (21.12.), Schnalstaler Gletscher (11.01.), Meran 2000 (18.01.), Vigiljoch (01.02.). STOL war bei der Auftaktveranstaltung on Tour und zeigt die besten Bilder.

Fotos: MIchael Andres