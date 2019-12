Snowboard-Weltcup im Skigebiet Carezza

Am Donnerstag, 19. Dezember, war es wieder soweit. Das Skigebiet Carezza am Karerpass stand im Zeichen der Snowboarder. Die Weltcupbewerbe im Parallelriesentorlauf der Damen und Herren sorgten für Unterhaltung. STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder.

Bilder: Armin Mayr