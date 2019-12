Das Weihnachtsdorf Innichen

Ein Weihnachtsmarkt, der daran erinnert, wie es früher einmal war: Das hat man sich in Innichen zum Ziel gesetzt. Hunderte heimische Bäume und Wurzelwerk säumen die Straßen und Plätze während sich dazwischen in rustikalen Holzhütten einheimische Handwerker mit ihren Holzfiguren, Produkten aus Filz, sowie regionalen gastronomischen Spezialitäten und feinem Gebäck niedergelassen haben. STOL war im Weihnachtsdorf Innichen on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

Fotos: Andreas Moser