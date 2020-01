Bruneck: Südtirols größter Silvesterfeier

Auf Südtirols wohl größter Festmeile, dem Brunecker Stadtzentrum, feierten tausende Menschen ohne Zwischenfälle in das neue Jahr.

Die milden Temperaturen lockten auch heuer tausende Besucher in die Rienzstadt. Vor allem die Pustertaler und Eisacktaler sind treue Besucher der Veranstaltung geworden, aber auch die vielen Gäste und Touristen aus ganz Europa trifft man zur Jahreswende in der Innenstadt.

Fotos: Wingman Events / Leitner / Flöss