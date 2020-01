Bozen: Fachmesse Klimahouse 2020 eröffnet

In Bozen ist am Mittwoch die Fachmesse Klimahouse eröffnet worden. Im Rahmen der vier Veranstaltungstage (bis Samstag) stellen auf rund 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 450 Aussteller ihre Neuheiten aus, viele davon werden exklusiv zum ersten Mal. STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder. Fotos: Manfred Mair