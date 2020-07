Kronplatz by Night

Der Kronplatz ist der perfekte Ort einen erholsamen Sommertag zu genießen. Es gibt nicht nur vielzählige Wanderwege und Attraktionen, sondern auch ein atemberaubendes Panorama. Wer den einmaligen Ausblick auch einmal bei Sonnenuntergang bewundern möchte, hatte dazu am Freitag, 17.Juli die Möglichkeit. Das Event „Kronplatz by Night“ stand auf dem Programm. STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder. Fotos: Ivan Soratroi