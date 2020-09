Hochbetrieb in der Kellerei Bozen

„Wein ist Poesie in Flaschen“ – das wusste schon der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson. Bis dahin ist es jedoch ein langer Weg, der viel Leidenschaft, Einsatz und Sachverstand erfordert. In den Weinbergen und am Sitz der Kellerei Bozen herrscht derzeit Hochbetrieb: Trauben werden gelesen, angeliefert und eingekellert. Mitglieder und Mitarbeiter arbeiten Hand in Hand, um Spitzenqualitäten zu erreichen. STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder. Fotos: Francesco Ippolito