Miss-Südtirol-Wahl 2022

Miss Südtirol 2022 heißt Julia Kaserbacher. Die 20-jährige aus St. Walburg/Ulten wurde am Ende eines hochspannenden Finalabends im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen zur Siegerin des „Zett“-Events gekürt.Hier gibt’s die schönsten Bilder vom Finalabend!Fotos: Bernhard Aichner