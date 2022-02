Moos: Investition in die Dorfgemeinschaft

Seit kurzer Zeit steht den Dörflern in Moos unter dem Motto „" ein knappzur Verfügung, mit allem was für den täglichen Bedarf gebraucht wird. Geführt wird das neu errichtete Geschäft von den selbständigen Despar-Kaufleutenund. Mit dieser Eröffnung führt die Passeirer Familie, bereits, einen über 4 Jahrzehnte lang erfolgreichen Despar-Einzelhandel weiter. Das Geschäft befindet sich im Herzen von Moos, wo gerade ein neues Vereinshaus sowie ein Multifunktionszentrum entstehen, inklusive der Neugestaltung des Dorfplatzes.„Heute ist ein Tag, an dem wir uns freuen. Ein neues Geschäft hat eine große Bedeutung für das Dorf, da wir als Gemeinde von Abwanderung betroffen sind. Jeder neue Arbeitsplatz vor Ort ist wichtig, damit wir diesem Trend entgegenwirken können. Die Gemeindeverwaltung feiert zudem die hervorragende Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft", so Bürgermeisterbei der Eröffnung.