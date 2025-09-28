Das Oktoberfest in Neumarkt mit der Würth GmbH war ein voller Erfolg! Besucher konnten spannende Präsentationen neuer Produkte erleben, praktische Testmöglichkeiten ausprobieren und interessante Ausstellungen entdecken. Sie erhielten zudem einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Logistik. Das Highlight des Events war das authentische Oktoberfest-Feeling, begleitet von einem abwechslungsreichen Showprogramm, leckeren regionalen Spezialitäten und einer fröhlichen Festatmosphäre, die zum Verweilen einlud.