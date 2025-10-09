Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr konnte Johannes Moser auch heuer wieder über 300 Kunden, Freunde und Partner aus ganz Südtirol in seinem Autohaus in Bruneck begrüßen. Es wurde ein geselliger Abend voller Musik, Genuss und besonderer Highlights: kulinarische Köstlichkeiten von Haubenköchin Tina Marcelli, Strauben von Influencerin Barbara Prantl, heiße Keschtn vom Toni und mitreißende Musik von Since 11. <BR \/><BR \/>Als Stargast begeisterte der junge Kabarettist Jakob Windschnur, der seine Figuren – den Tölderer, Grödner und Bozner – humorvoll zum Besten gab. Nebenbei verriet er schmunzelnd, dass all diese Charaktere natürlich auch Kunden des Autohauses Moser sind. <BR \/><BR \/>Zum Abschluss erhielten die Gäste ein exklusives Geschenk: hochwertig gestickte Moser-Socken mit Waldtiermotiven, entworfen von Designerin Ingrid Canins. Zudem spendeten alle Anwesenden zugunsten von Südtirol hilft! und so kam die stolze Summe von 11.000 EUR zusammen, die Südtirol hilft! Präsident Heiner Feuer entgegennehmen konnte.<BR \/>Fotos: Robert Mair und Martin Tinkhauser