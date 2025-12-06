Ein besonderes Dankeschön an treue Leserinnen und Leser: Am Samstag, 6. Dezember 2025, lud die „Dolomiten“ wieder zu ihrem beliebten Skitag ins Skigebiet Ratschings-Jaufen ein. Wer eine „Dolomiten“-Vorteilskarte besitzt, durfte sich über zwei kostenlose Tagesskipässe freuen und das Angebot wurde rege genutzt.<BR \/>Der „Dolomiten“-Skitag hat sich längst zu einem festen Termin für viele Wintersportbegeisterte entwickelt, eine Gelegenheit, die Wintersaison aktiv zu starten und zugleich von den Vorteilen des Abos zu profitieren.