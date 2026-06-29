Nach dem Casting hat für die zwölf Finalistinnen der „Zett“-Miss Südtirol 2027 nun offiziell die Reise bis zum großen Finale am 24. Oktober begonnen: Den Auftakt bildete am 13. Juni ein intensiver Workshop-Tag – von Schmuck-Posing mit dem Tiroler Goldschmied, über ehrliche Einblicke in die Welt von Social Media mit Victoria & Simon, über Model- und Styling-Tipps mit Andrea Maria Tratter von Trachten Runggaldier bis hin zu einem stärkenden Fitness- und Mindset-Workshop im „Stay Fit Gym by Astrid“ mit Astrid Mulser Rizzol. Vier Workshops, die den Grundstein für eine spannende, persönliche Entwicklung gelegt haben. <BR \/>Fotos: Bernhard Aichner, DLife\/Matteo Groppo