Für die zwölf Finalistinnen der „Zett“-Miss Südtirol-Wahl 2027 ging die Vorbereitung am 9. Juli in Bozen weiter: Gemeinsam mit den Rechtsanwältinnen Cosima Ebner und Elisabeth Peterlini erhielten sie wertvolle Einblicke in Modelverträge, Bildrechte sowie ihre Rechte und Pflichten im Modelbusiness. Anschließend vermittelte Choreografin Sabine Leiter von der Tanzfabrik wichtige Grundlagen für einen selbstbewussten Auftritt auf dem Laufsteg. Zwei Workshops, die Wissen, Sicherheit und Bühnenpräsenz gleichermaßen gestärkt haben.<BR \/>Fotos: Bernhard Aichner