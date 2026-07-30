Ladies Cup im GC Pustertal: Golfgenuss bei tropischen Temperaturen<BR \/>Bei herrlichem Sommerwetter und nahezu tropischen Temperaturen ging der Ladies Cup im Golf Club Pustertal über die Bühne. Gespielt wurde die beliebte Spielform 4BBB Medal, gestartet wurde mit einem Kanonenstart. <BR \/>Beste Voraussetzungen also für einen sportlichen und zugleich geselligen Golf-Tag.<BR \/>Für zusätzliche Motivation sorgten die attraktiven Preise, großzügig gesponsert von Autoindustriale Mobility Group und der Tuchfabrik Moessmer.<BR \/>In der Nettowertung setzten sich die Teams Manuela Mahlknecht und Karolina Aichner (GC Lana) sowie Olga Heidegger und Elena Pasquazzo (GC Dolomiti) an die Spitze.<BR \/>Den Sieg in der Bruttowertung holten sich Manuela Gradl und Renate Pichler (GC Sterzing) mit starken 75 Schlägen.<BR \/>Der Ladies Cup war einmal mehr ein rundum gelungenes Fest des Golfsports. <BR \/>In einem perfekt vorbereiteten Ambiente, mit viel Herzblut von den Ladies des GC Pustertal organisiert, genossen die 48 Teilnehmerinnen einen sportlichen, erfolgreichen und geselligen Tag, der noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.