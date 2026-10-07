Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) hat im Kurhaus in Meran 340 Wirtinnen und Wirte aus allen Landesteilen für ihre mindestens 50-jährige Tätigkeit im Gastgewerbe geehrt. <BR \/>Knapp 200 davon nahmen persönlich am Festakt teil. Mit der Ehrung rückt der HGV jene Menschen in den Mittelpunkt, die das Südtiroler Gastgewerbe über Jahrzehnte hinweg geprägt und weiterentwickelt haben. <BR \/>HGV-Präsident Klaus Berger würdigte insbesondere die unternehmerische Lebensleistung, die starke Verwurzelung in den Dörfern und Tälern sowie den Einsatz für ein zukunftsfähiges Gastgewerbe.<BR \/> <a href="https:\/\/www.hgv.it\/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=13098&token=75ce982085d6c0a5d227a63227ca66b7086cdd36" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier<\/a> finden Sie die Liste aller geehrten Wirtinnen und Wirte.<BR \/><BR \/>Fotos: Ivan Bortondello und Thomas Rötting