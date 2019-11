Das Fest des Heiligen Martin

Am Montag zogen zu Ehren des Heiligen Martin viele Kinder und Erwachsene mit ihren Laternen durch die Straßen. Die Martinsumzüge fanden in vielen Orten Südtirols – unter anderem in Rentsch – statt. Auch in der Kirche von Prissian wurde der Martinstag gefeiert.