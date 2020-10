100 Jahre Annexion: Werte bewahren und Zukunft gemeinsam gestalten

Anlässlich des 100. Jahrestages der Annexion Südtirols an Italien erinnert der Südtiroler Schützenbund mit einer Videodokumentation an ein leidvolles Kapitel der Geschichte. Gemeinsam mit den Schützen aus dem österreichischen Bundesland Tirol sowie aus Welschtirol wird eine Lanze wider das Vergessen des geschehenen Unrechts gebrochen. Gleichzeitig erfolgt der Aufruf, die Werte der Heimat zu bewahren und gemeinsam nach Wegen für die Zukunft in der Europaregion zu suchen. - Aufnahmen: Südtiroler Schützenbund