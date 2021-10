14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: Helianth

Auch in der Einfachheit kann eine mitreißende Kraft liegen. Helianths „Light you up“ wird getragen von der bezaubernden Stimme von Jasmin Franceschini, die mit einer Leichtigkeit die Stahlsaiten ihrer Gitarre zupft, dass es einem die Sprache verschlägt. Ihre Performance, stimmungsvoll aufgeladen mit der Lichtshow von Alexander Schweigl und eingefangen von Michael Schweigkofler und Hannes Lercher (Film) und Armin Rainer (Audio), macht diese scheinbar so einfache Produktion zu einem Highlight der PERFAS Music Sessions.