14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: Jeanruaz Group

Der Gadertaler Gitarrist Jean Daniel Granruaz reiste für die PERFAS Music Sessions eigens von seiner Wahlheimat Wien nach Toblach, um mit seinen Trientner Bandkollegen jazzigen Rock in drei Sprachen zum Besten zu geben: er singt auf Italienisch, Ladinisch und Englisch: „Culture is not something visible, being an invisible bond, that holds all things together“. Eine Band und eine Botschaft, welche die Idee der Euregio verkörpern; und somit nirgends besser hingepasst hätten als ins Euregio Kulturzentrum Toblach.