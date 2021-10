14 Tage, 14 Bands, 14 Songs: JEMM Music Project

Wenn das Energiebündel Max Castlunger auftaucht, ist für Stimmung gesorgt. Das weiß, wer ihn persönlich kennt, denn das gilt auch für seine Person. In erster Linie aber gilt es für seine Musik, welche die Atmosphäre im Konzertsaal der Basis Vinschgau Venosta – genannt: Kasino – in Schwingung versetzt hat wie der Vinschgerwind die Fichtenwälder am Nörderberg. Der ethnisch angehauchte Jazz von Max‘ hochkarätig besetzter Gruppe „JEMM Music Project“ lässt jede Begrenzung verschwimmen und gibt der Seele Raum zum Fliegen.